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Сегодня, 20:04

«СКА-Хабаровск» близок к аренде полузащитника «Сочи» Шипунова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» достиг предварительной договоренности с «Сочи» об аренде полузащитника Тимофея Шипунова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, с большой долей вероятности Шипунов отправится в Хабаровск, несмотря на интерес со стороны «Торпедо» и «Акрона». Отмечается, что спортивный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Панфилов работал в «Твери», и именно при нем Шипунов тогда появился в команде.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Сочи» 4 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/ska-khabarovsk-blizok-k-arende-poluzashitnika-sochi-shipunova-279091/
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