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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:55

«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец», забив шесть голов в матче первой лиги

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«СКА-Хабаровск» одержал разгромную победу над «Черноморцем» в домашнем матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 6:1.

В составе дальневосточных армейцев отличились Георгий Гонгадзе (дубль), Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев и Артем Быков. У новороссийской команды гол забил Мераби Уридия.

«СКА-Хабаровск» поднялся на девятое место в таблице, набрав 21 очко. «Черноморец» идет на пятой строчке с 24 баллами.

В следующем матче «СКА-Хабаровск» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Черноморец» примет «Шинник». Обе встречи пройдут 3 ноября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 09:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
6:1
Черноморец Н

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Черноморец (Новороссийск)

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