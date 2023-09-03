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Сегодня, 12:27

Махачкалинское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в первой лиге

Руслан Минаев
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«Динамо» Махачкала на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура первой лиги — 2:0.

В составе гостей дубль на счету Сердера Сердерова. На 64-й минуте игрок «Динамо» Раджаб Магомедов не реализовал пенальти.

Махачкалинский клуб с 12 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице первой лиги. «СКА-Хабаровск» с 11 очками — на 9-м месте.

Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК СКА-Хабаровск
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 Алания 8 6 1 1 11-4 19
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 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
8
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
9
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
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 Родина 7 2 3 2 11-7 9
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 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
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 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
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 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
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 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
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 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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