Махачкалинское «Динамо» обыграло «СКА-Хабаровск» в первой лиге

«Динамо» Махачкала на выезде обыграло «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура первой лиги — 2:0.

В составе гостей дубль на счету Сердера Сердерова. На 64-й минуте игрок «Динамо» Раджаб Магомедов не реализовал пенальти.

Махачкалинский клуб с 12 очками поднялся на 5-е место в турнирной таблице первой лиги. «СКА-Хабаровск» с 11 очками — на 9-м месте.