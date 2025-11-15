«СКА-Хабаровск» в концовке упустил победу над «Енисеем»

Сегодня, 10:00
«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Енисеем» в матче 19-го тура Первой лиги — 1:1.
Счет на 76-й минуте открыл форвард хозяев Дмитрий Цыпченко. Гости сумели отыграться в концовке — на 90+5-й минуте отличился Андрей Окладников.
«СКА-Хабаровск» (25 очков) занимает восьмое место в Первой лиге. «Енисей» (21) идет 12-м в турнирной таблице.
Petr Bitkin
нЕ УПУСТИЛ. а Я ПРОРОЧИЛ....эХ ВЫИ :) НВСПОЛМНИЛ дОСТОЕВСКОГО :)/

