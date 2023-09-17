«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первой лиге

«СКА-Хабаровск» дома одержал победу над «Химки» в 10-м туре первой лиги — 3:1.

На 47-й минуте счет открыл Артем Симонян. Преимущество хабаровчан удвоил Саид Алиев, реализовавший пенальти на 59-й минуте. На 73-й отставание «Химок» сократил Кирилл Панченко. Итоговый счет установил Максим Кутовой, который отличился в концовке встречи.

«СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на пятое место в первой лиге. «Химки» с 14 баллами занимают девятую строчку в турнирной таблице.