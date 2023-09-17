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Сегодня, 10:07

«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» дома одержал победу над «Химки» в 10-м туре первой лиги — 3:1.

На 47-й минуте счет открыл Артем Симонян. Преимущество хабаровчан удвоил Саид Алиев, реализовавший пенальти на 59-й минуте. На 73-й отставание «Химок» сократил Кирилл Панченко. Итоговый счет установил Максим Кутовой, который отличился в концовке встречи.

«СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на пятое место в первой лиге. «Химки» с 14 баллами занимают девятую строчку в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 10-й тур
17 сент, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:1
Химки

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
0
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
6
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
7
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
14
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
15
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
16
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 1
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 3 : 1
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
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