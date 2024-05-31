Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:15

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Шаронова с поста главного тренера команды

Владислав Корегин
Роман Шаронов.
Фото ФК «СКА-Хабаровск»
Telegram Дзен

Роман Шаронов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска», сообщает пресс-служба армейцев.

Вместе с 47-летним специалистом дальневосточный клуб покидает старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев.

Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» с лета 2022 года. Под его руководством команда одержала 26 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Рубин» и кипрский «Пафос».

В сезоне-2023/24 хабаровчане заняли 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 41 очко в 34 турах.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
Обсудить
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Дзюба ушел из «Локо», но Слуцкий не сможет забрать его в Китай, Слишкович просил увеличение зарплаты и покинул «Спартак». Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Несколько игроков «Алании» ждут предложений от клубов РПЛ