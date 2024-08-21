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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 07:34

«СКА-Хабаровск» объявил об увольнении главного тренера команды Воецкого

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Дмитрий Воецкий покинул свой пост, сообщает пресс-служба хабаровчан.

«Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу», — говорится в заявлении клуба.

Воецкий тренировал команду с июня этого года. Под его руководством «СКА-Хабаровск» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и четырежды уступил в шести матчах. После шести туров хабаровский клуб занимает предпоследнее место в Мелбет-первой лиге.

Исполняющим обязанности главного тренера после ухода Воецкого назначен Алексей Поддубский, который несколько раз уже возглавлял команду в прошлые годы.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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