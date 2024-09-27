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Сегодня, 12:48

«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника «Атлетико» Мартинеса

Алина Савинова
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Испанский полузащитник Борха Мартинес Санчес подписал контракт со «СКА-Хабаровск». Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Борха в детском возрасте тренировался в академии «Реал Мурсии», откуда в 12 лет отправился в «Атлетико». В мадридском клубе он прошел все этапы подготовки. Полузащитник участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой под руководством Диего Симеоне.

Позже в своей карьере футболист играл за «Эспаньол», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведру», «Кастельон», «Логроньес» и «Химнастик». Он также неоднократно вызывался в сборные Испании разных возрастов.

Источник: https://t.me/fcskakhabarovsk/12947
Футбол
ФК Атлетико
ФК СКА-Хабаровск

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