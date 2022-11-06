«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» и одержал третью победу подряд

Сегодня, 12:11
«СКА-Хабаровск» обыграл «Шинник» на своем поле в матче 17-го тура Первой лиги — 3:1.
В составе хозяев отличились Тимур Жамалетдинов, Амир Натхо и Александр Иванков, единственный гол гостей на счету Ильи Грузнова.
«СКА-Хабаровск» одержал третью победу подряд и поднялся на шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 26 очками в 17 матчах. «Шинник» идет на восьмой строчке с 24 очками в 17 играх.
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Основные источники исследования