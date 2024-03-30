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Мелбет-Первая Лига

30 марта, 15:54

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в домашнем матче

Алина Савинова
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Сокол» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

За хозяев голами в этой встрече отметились Магомед Мусалов, Кирилл Никитин и Илья Петров, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на счету Артема Максименко.

«СКА-Хабаровск» набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. У «Сокола» 24 балла и 15-я позиция.

В следующем матче в рамках первой лиги хабаровская команда встретится с «Нефтехимиком», а клуб из Саратова сыграет против «Родины».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 14:00. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
3:1
Сокол
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
2
0
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