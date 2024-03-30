«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в домашнем матче

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Сокол» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

За хозяев голами в этой встрече отметились Магомед Мусалов, Кирилл Никитин и Илья Петров, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на счету Артема Максименко.

«СКА-Хабаровск» набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. У «Сокола» 24 балла и 15-я позиция.

В следующем матче в рамках первой лиги хабаровская команда встретится с «Нефтехимиком», а клуб из Саратова сыграет против «Родины».