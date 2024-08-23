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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:53

«СКА-Хабаровск» дома сыграл в результативную ничью с «Соколом»

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«СКА-Хабаровск» в домашнем матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги сыграл вничью с саратовским «Соколом» со счетом 2:2.

В составе дальневосточных армейцев голы забили Никита Першин и Рамазан Гаджимурадов. У «Сокола» дубль оформил Артем Максименко.

После этой встречи «Сокол» поднялся на шестое место в таблице, набрав десять очков. «СКА-Хабаровск» расположился на 16-й строчке с пятью баллами.

В следующем матче хабаровчане сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» 31 августа, а «Сокол» 1 сентября примет «Шинник».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
23 авг, 15:00. Леон Арена (Раменское)
СКА-Хабаровск
2:2
Сокол
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
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