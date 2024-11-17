«Торпедо» в концовке упустило победу над «СКА-Хабаровском» в первой лиге

«Торпедо» на выезде сыграло вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Счет на 33-й минуте открыл защитник хабаровчан Николай Покидышев. На 86-й минуте московская команда отыгралась благодаря голу Сергея Бородина. Уже через минуту гостей вывел вперед Андрей Костин.

Ничью хозяевам принес гол Георгия Гонгадзе. Форвард реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

«Торпедо» (37 очков) остается на втором месте в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (25) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.