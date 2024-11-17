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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:55

«Торпедо» в концовке упустило победу над «СКА-Хабаровском» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде сыграло вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Счет на 33-й минуте открыл защитник хабаровчан Николай Покидышев. На 86-й минуте московская команда отыгралась благодаря голу Сергея Бородина. Уже через минуту гостей вывел вперед Андрей Костин.

Ничью хозяевам принес гол Георгия Гонгадзе. Форвард реализовал пенальти на 90+2-й минуте.

«Торпедо» (37 очков) остается на втором месте в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (25) поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
17 нояб, 08:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
2:2
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)

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