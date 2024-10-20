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Сегодня, 10:57

«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» и стал лидером первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Урал» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском».
Фото ФК «Урал»
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«Урал» на выезде сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

Дубль у екатеринбуржцев оформил Тимур Аюпов (1-я и 31-я минуты). Еще один гол на счету Мартина Секулича (52-я). У хозяев отличились Роман Емельянов (5-я), Камран Алиев (9-я) и Николай Поярков (56-я).

«Урал» (26 очков) поднялся на первое место в первой лиге, обойдя «Торпедо» и тульский «Арсенал» по дополнительным показателям, но у соперников есть по матчу в запасе. «СКА-Хабаровск» (18) идет 12-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 09:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
3:3
Урал

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Урал

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