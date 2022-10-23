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Сегодня, 11:56

«СКА-Хабаровск» забил шесть безответных мячей в ворота «Велеса»

Руслан Минаев

«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Велес» в матче 15-го тура первой лиги — 6:0.

Дубль на счету Ильи Петрова (оба с пенальти), еще по голу на свой счет записали Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Яо-Жан Шарль.

У гостей на 49-й минуте прямую красную карточку получил Марат Бокоев.

«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 20 очками. «Велес» — 15-ю строчку с 13 очками.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
6:0
Велес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Первая лига
ФК Велес
ФК СКА-Хабаровск
0
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