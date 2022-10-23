«СКА-Хабаровск» забил шесть безответных мячей в ворота «Велеса»

Сегодня, 11:56
«СКА-Хабаровск» дома разгромил «Велес» в матче 15-го тура первой лиги — 6:0.
Дубль на счету Ильи Петрова (оба с пенальти), еще по голу на свой счет записали Магомед Мусалов, Саид Алиев, Тимур Жамалетдинов и Яо-Жан Шарль.
У гостей на 49-й минуте прямую красную карточку получил Марат Бокоев.
«СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 20 очками. «Велес» — 15-ю строчку с 13 очками.
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