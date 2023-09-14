«СКА-Хабаровск» выпустил пародию на клип популярной певицы Инстасамки

Пресс-служба хабаровского СКА опубликовала пародию на клип певицы Инстасамки.

Клип называется «Болей за СКА». В ролике приняли участие игроки хабаровского клуба.

«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 12 очков в активе.