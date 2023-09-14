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Сегодня, 14:58

«СКА-Хабаровск» выпустил пародию на клип популярной певицы Инстасамки

Сергей Разин
корреспондент
Обложка клипа «СКА-Хабаровск».
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Пресс-служба хабаровского СКА опубликовала пародию на клип певицы Инстасамки.

Клип называется «Болей за СКА». В ролике приняли участие игроки хабаровского клуба.

«СКА-Хабаровск» занимает 11-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 12 очков в активе.

ФК СКА-Хабаровск
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 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
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 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
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 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
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 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
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16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
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СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
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