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Сегодня, 11:18

«СКА-Хабаровск» взял на сборы тезку футболиста, конфликтующего с клубом

Сергей Ярошенко
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На сборы «СКА-Хабаровск» в Турцию прибыл футболист Жан Шарль, являющийся тезкой действующего игрока команды, сообщает Legalbet.

Хабаровская команда проводит зимнюю подготовку в Анталье. Первый сбор продлится с 16 по 31 января, второй — с 4 по 20 февраля. Среди запланированных соперников: «Локомотив София», «Вождовац» и «Химки».

24-летний нападающий Яо Жан Шарль Оливье выступает за «СКА-Хабаровск» с сентября 2022 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей за клуб во всех турнирах и два забитых мяча. Ранее стало известно, что ивуариец давит на руководство клуба с целью уйти в другой клуб и не прибыл на сборы.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
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