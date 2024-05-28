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Сегодня, 13:38

Скворцов — о контракте с «Химками»: «В этом сезоне не хватало игровой практики»

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Казахстанский защитник «Химок» Лев Скворцов рассказал об опции автоматического продления контракта с подмосковным клубом в случае выхода в РПЛ.

«Там есть много нюансов, и сейчас ведутся переговоры. Хотел ли бы я сам остаться в «Химках»? Для меня самое главное на данном этапе — это игровая практика. В завершившемся сезоне ее было не так много, к сожалению. Примем решение с агентом, где больше всего я буду ее получать. Но загадывать не стану», — приводит слова футболиста Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Химки» выиграли первую лигу, набрав 66 очков. Подмосковная команда получила прямую путевку в РПЛ. В минувшем сезоне 24-летний Скворцов провел за «Химки» 17 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость защитника в 300 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Лев Скворцов
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