Слуцкий — о кричалке фанатов «Рубина» про отставку: «Они имеют право»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 12-го тура первой лиги ответил на вопрос о требовании фанатов казанского клуба уйти в отставку.



«Они правы, они имеют право. Тут и говорить нечего», — сказал тренер на пресс-конференции.