Слуцкий: «Давно не общался с Дзюбой»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы в казанский клуб.
В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний россиянин расторг контракт с турецким клубом.
«Звонил ли мне Дюков из-за высказываний по судейству? Нет, не звонил. Дзюба в «Рубине»? Я с ним давно не общался, у меня нет никакой информации на этот счет», — сказал Слуцкий.
Дзюба перешел в «Адану Демирспор» на правах свободного агента в августе нынешнего года, на его счету 1 гол в 5 матчах. В последних двух играх форвард не попадал в заявку команды.
В межсезонье Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина».
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