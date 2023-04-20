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Сегодня, 19:22

Слуцкий поздравил «Рубин» с 65-летним юбилеем

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поздравил клуб с юбилеем. Команда была основана 20 апреля 1958 года.

«С гордостью и удовольствием вспоминаю время своей работы в клубе. Мне удалось влюбиться в Казань, республику, людей, команду, болельщиков. Желаю в день рождения всего самого наилучшего», — цитирует тренера пресс-служба «Рубина».

Специалист также заявил об уверенности в том, что казанский клуб будет среди 16 лучших российских команд.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с конца 2019 года по конец 2022 года. Он сначала вышел с командой в еврокубки, а после — вылетел из РПЛ впервые за 19 лет.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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