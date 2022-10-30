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Сегодня, 17:58

Слуцкий — о ничьей с «Балтикой» Игнашевича: «Мяч три раза залетел в нашу штрафную — это привело к трем голам»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги.

Команду из Калининграда возглавляет Сергей Игнашевич, который выступал под руководством Слуцкого в качестве футболиста в ЦСКА и сборной России.

— Очень эмоциональный матч, — сказал Слуцкий. — Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.

— Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов?

— Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.

— Игнашевич на пресс-конференции сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола. Вы как считаете?

— Могу сказать тоже самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.

— Что думаете о судействе?

— Ну, а смысл что-то говорить? Все равно ничего не изменится.

«Рубин» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Балтика» идет на второй строчке с 29 очками.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
0
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«Рубин» ушел от поражения в матче «Балтикой». Команда Слуцкого отыгралась с 0:2