Сегодня, 17:58
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о ничьей с «Балтикой» (3:3) в матче 16-го тура Первой лиги.
Команду из Калининграда возглавляет Сергей Игнашевич, который выступал под руководством Слуцкого в качестве футболиста в ЦСКА и сборной России.
— Очень эмоциональный матч, — сказал Слуцкий. — Все время приходилось отыгрываться. Рад, что смогли проявить характер — забили третий гол. Большие молодцы. В такой непростой кадровой ситуации те люди, которые есть, и вышедшие на замену, усилили игру. Благодарю ребят.
— Чем можно объяснить неудачные старты обоих таймов?
— Если бы мы могли объяснять футбол, то все было бы гораздо проще. Каждый эпизод — это индивидуальная ситуация, они же не одинаковые. Сегодня были голы на вторых минутах, иногда они случаются позже.
— Игнашевич на пресс-конференции сказал, что «Рубин» три раза направил мяч в штрафную и забил два гола. Вы как считаете?
— Могу сказать тоже самое в другую сторону. Что мяч три раза залетел в нашу штрафную и это привело к трем пропущенным мячам. Я не совсем согласен с такой оценкой. Можно сказать, что и «Балтика» считанное количество раз дошла до нашей штрафной.
— Что думаете о судействе?
— Ну, а смысл что-то говорить? Все равно ничего не изменится.
«Рубин» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, «Балтика» идет на второй строчке с 29 очками.
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