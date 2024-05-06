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Мелбет-Первая Лига

Судейство

Сегодня, 18:26

Смородская — о реакции Тихонова и Мостового на судейство Опейкиной: «Наше общество больное!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«Почему у всех такая реакция в отношении Опейкиной и женщины-арбитров в футболе? Ответ очень простой — наше общество больное! Оно больно, и ему надо лечиться. Женщины в настоящее время являются министрами обороны, президентами стран, а судить матчи они не могут. Это смешно!» — цитирует Смородскую Sport24.

Ранее главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной. 53-летний специалист раскритиковал работу арбитра после поражения от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3). Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

После дисквалификации Тихонова поддержал бывший игрок сборной России Александр Мостовой. Он заявил, что женщины не должны судить мужской футбол.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
Вера Опейкина
Ольга Смородская
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