«Сочи» обыграл КАМАЗ благодаря голам Мелешина и Кравцова

Сегодня, 16:59
«Сочи» на своем поле всухую обыграл КАМАЗ в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Голы хозяев в первом тайме забили Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.
«Сочи» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей. Команда набрала 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. КАМАЗ с 22 баллами идет на 13-й позиции.
В параллельном матче дня «Ротор» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). На гол форварда волгоградской команды Дмитрия Лаврищева точным ударом ответил нападающий ярославского клуба Захар Федоров.