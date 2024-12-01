«Сочи» обыграл КАМАЗ благодаря голам Мелешина и Кравцова

«Сочи» на своем поле всухую обыграл КАМАЗ в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы хозяев в первом тайме забили Павел Мелешин и Кирилл Кравцов.

«Сочи» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей. Команда набрала 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. КАМАЗ с 22 баллами идет на 13-й позиции.

В параллельном матче дня «Ротор» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). На гол форварда волгоградской команды Дмитрия Лаврищева точным ударом ответил нападающий ярославского клуба Захар Федоров.