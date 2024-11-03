«Сочи» сыграет с «Нефтехимиком» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сочи» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров Первой лиги клуб из Сочи набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Кирилла Новикова с 22-мя очками располагается на девятой строчке ФНЛ.

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