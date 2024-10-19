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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:45

«Сочи» — «Родина»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Сочи» и «Родина» сыграют в 15-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сочи» и «Родина» сыграют в 15-м туре первой лиги в субботу, 19 октября. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Сочи» — «Родина» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
19 окт, 17:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Родина

В 14 турах «Сочи» набрал 21 очко и занимал 6-е место в таблице, у «Родины» — 19 очков и 9-я строчка.

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