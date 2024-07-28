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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:02

«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровску» и опустился зону вылета первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче третьего тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Победу хабаровчанам принесли голы Георгия Гонгадзе (43-я минута) и Камрана Алиева (81-я). Сочинцы отыграли один мяч в концовке, отличился Олег Кожемякин.

«Сочи» (1 очко) после трех туров занимает 16-е место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (3) одержал первую победу в сезоне и идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
28 июл, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
СКА-Хабаровск

В параллельном матче «Родина» на выезде победила «Аланию» (1:0). Единственный мяч забил Астемир Гордюшенко.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
28 июл, 19:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:1
Родина

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
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