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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:10

«Сочи» разгромил «Тюмень» в домашнем матче первой лиги

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«Сочи» одержал разгромную победу над «Тюменью» в домашнем матче 8-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Забитыми голами отметились Владимир Писарский (дубль) и Мартин Крамарич.

Южане поднялись на четвертое место в таблице, набрав 13 очков. Сибиряки идут 17-ми, имея в активе пять баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Аланией» 7 сентября, а «Тюмень» 9-го числа встретится на выезде с «Балтикой».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
3:0
Тюмень

В параллельных встречах «Черноморец» сыграл в результативную ничью с «Родиной» (2:2), а «КАМАЗ» поделил очки с «Нефтехимиком» (0:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 18:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
2:2
Родина
Россия. Мелбет-Первая Лига. 8-й тур
01 сент, 17:30. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:0
Нефтехимик

Футбол
Первая лига
ФК Сочи
ФК Тюмень
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