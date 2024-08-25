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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 01:19

«Сочи» уволит Морено, если команда не одержит победы в двух ближайших матчах первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, при каком условии руководство «Сочи» задумается об увольнении главного тренера Роберта Морено.

Как сообщает Legalbet, руководство будет готово рассмотреть вариант с отставкой специалиста, если команда не одержит две победы в двух ближайших матчах первой лиги.

В седьмом туре чемпионата «Сочи» сыграет на выезде с «Уфой». Матч состоится завтра, 25 августа. В восьмом туре южане 1 сентября примут на своем поле «Тюмень».

В нынешнем сезоне команда занимает 12-е место в таблице первой лиги, набрав 7 очков.

Источник: Legalbet
Первая лига
ФК Сочи
Роберт Морено
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