«Сочи» уволит Морено, если команда не одержит победы в двух ближайших матчах первой лиги

Стало известно, при каком условии руководство «Сочи» задумается об увольнении главного тренера Роберта Морено.

Как сообщает Legalbet, руководство будет готово рассмотреть вариант с отставкой специалиста, если команда не одержит две победы в двух ближайших матчах первой лиги.

В седьмом туре чемпионата «Сочи» сыграет на выезде с «Уфой». Матч состоится завтра, 25 августа. В восьмом туре южане 1 сентября примут на своем поле «Тюмень».

В нынешнем сезоне команда занимает 12-е место в таблице первой лиги, набрав 7 очков.