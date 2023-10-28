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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:45

«Сокол» — «Акрон»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Сокол» — «Акрон» пройдет в Саратова 28 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ПФК «Сокол».
Фото ФК «Сокол»
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«Сокол» сыграет на своем поле против «Акрона» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 28 октября. Встреча пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Сокол» — «Акрон» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

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«Сокол» находится на 11 месте в турнирной таблице, имеет в активе 19 баллов и отстает от своего соперника аж на восемь очков. «Акрон» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 27 очками в активе.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
Акрон

Узнать расписание трансляций 16-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Акрон
ФК Сокол (Саратов)
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