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Сегодня, 12:00

«Сокол» — «Алания»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Сокол» встретится с «Аланией» в матче 15-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Сокол» встретится с «Аланией» в матче 15-го тура первой лиги в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове, стартовый свисток прозвучит в 12.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Сокол» — «Алания» доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 12:30. Локомотив (Саратов)
Сокол
Алания

В 14 матчах сезона первой лиги «Сокол» набрал 15 очков, а «Алания» — на одно меньше. В предыдущем туре саратовцы проиграли «Торпедо» со счетом 0:5, а владикавказцы уступили «Балтике» — 0:2.

В сезоне-2023/24 «Сокол» финишировал на 14-м месте в первой лиге, а «Алания» стала восьмой.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Сокол (Саратов)

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