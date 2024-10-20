«Сокол» встретится с «Аланией» в матче 15-го тура первой лиги

«Сокол» встретится с «Аланией» в матче 15-го тура первой лиги в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове, стартовый свисток прозвучит в 12.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Сокол» — «Алания» доступны в матч-центре нашего сайта.

В 14 матчах сезона первой лиги «Сокол» набрал 15 очков, а «Алания» — на одно меньше. В предыдущем туре саратовцы проиграли «Торпедо» со счетом 0:5, а владикавказцы уступили «Балтике» — 0:2.

В сезоне-2023/24 «Сокол» финишировал на 14-м месте в первой лиге, а «Алания» стала восьмой.