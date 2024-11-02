Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:00

«Сокол» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Сокол» сыграет с «Арсеналом» в Первой лиге 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Молодцов, игрок ФК «Сокол».
Фото ФК «Сокол»
Telegram Дзен

«Сокол» сыграет с «Арсеналом» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Сокол» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16-ти туров ФНЛ саратовская команда набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Клуб из Тулы с 28-ю очками располагается на третьей строчке Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
02 нояб, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
Арсенал Т

ФНЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Сокол (Саратов)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Сегодня
Вчера
Неделя