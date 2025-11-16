Видео
16 ноября, 14:59

«Факел» обыграл «Сокол» и одержал третью победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент

«Факел» на выезде победил «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове.

Единственный гол в матче забил Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти.

«Факел» выиграл третий матч подряд и с 42 очками лидирует в Первой лиге. На втором месте находится «Урал» (39 очков).

«Сокол» (15 очков) занимает 17-ю строчке в турнирной таблице.

Следующий матч в Первой лиге «Факел» проведет 23 ноября на выезде против «Уфы», а «Сокол» в этот же день сыграет с «Шинником».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
16 ноября, 13:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
0:1
Факел
9

  • Врн36

    На тком травмаопасном поле тяжело забивать, а в остальном согласен

    16.11.2025

  • Клизматрон

    Вспоминая игру первого круга ожидал что Сокол будет пезть из кожи чтобы не проиграть. Так и вышло. Главное что остудили их пыл и на мастерстве сделали свое дело

    16.11.2025

  • Иванова Кира

    Василий Иванович выходит перед строем, расхаживает задумчиво. Потом вдруг ко всем футболистам: - Птицам деньги нужны?? - Никак нет! - Ну так вот, соколы, зарплату я вашу пропил)):joy::rofl::eagle:

    16.11.2025

  • Иванова Кира

    Факел с победой)) Букмекеры как всегда в шоке...)))) 1-0 Пуси.)) Ну а без шуток, соколята вредная команда, тем лучше отправить их на возрождение в Золото второй лиги)) И разумеется они играли на 200 % своих сил против Воронежа, но надо таким командам забивать два-три гола. Но это Лучшая лига мира лига))

    16.11.2025

  • Smash.

    Игру не смотрел, только моменты. Факел сделал то что должно. На этом стадионе лучше не играть днем, солнце прямо в глаза по тайму каждой из команд критично влияет на игру.

    16.11.2025

  • Врн36

    Да и ещё Билайди с лидерством в гонке бомбардиров, а Факел с первым местом

    16.11.2025

  • Врн36

    Факел и всех воронежских болельщиков, с заслуженной и довольно таки лёгкой победой. Сил потратили ровно столько, скольколько понадобилось.

    16.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Невразумительная игра. Мяч летал по небесам. Сокол большие мастера антифутбола. Агрессия и игра в кость. Факелу вместо созидания приходилось ставить на место эту агрессию. Спустили мяч на землю и взяли свои три очка. Ну и с победой и возвращением в единоличные лидеры.

    16.11.2025

  • lakers

    Факел сыграл очень рационально и строго в обороне. Фролкин чуть не начудил в одном эпизоде, но обошлось, а так особо моментов у Сокола не было. Факел в атаке играл значительно острее, были подходы, но в концовке чего-то не хватило... Получилось победить "на классе". Очень важная победа и вышли на первое место в лиге! Бороться и побеждать!

    16.11.2025

    Первая лига
    ФК Сокол (Саратов)
    ФК Факел (Воронеж)
