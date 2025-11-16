«Факел» обыграл «Сокол» и одержал третью победу подряд

«Факел» на выезде победил «Сокол» в матче 19-го тура Первой лиги — 1:0. Игра прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Единственный гол в матче забил Белайди Пуси на 42-й минуте, реализовав пенальти. «Факел» выиграл третий матч подряд и с 42 очками лидирует в Первой лиге. На втором месте находится «Урал» (39 очков). «Сокол» (15 очков) занимает 17-ю строчке в турнирной таблице. Следующий матч в Первой лиге «Факел» проведет 23 ноября на выезде против «Уфы», а «Сокол» в этот же день сыграет с «Шинником». Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

16 ноября, 13:00. Локомотив (Саратов)

Врн36 На тком травмаопасном поле тяжело забивать, а в остальном согласен 16.11.2025

Клизматрон Вспоминая игру первого круга ожидал что Сокол будет пезть из кожи чтобы не проиграть. Так и вышло. Главное что остудили их пыл и на мастерстве сделали свое дело 16.11.2025

Иванова Кира Василий Иванович выходит перед строем, расхаживает задумчиво. Потом вдруг ко всем футболистам: - Птицам деньги нужны?? - Никак нет! - Ну так вот, соколы, зарплату я вашу пропил)):joy::rofl::eagle: 16.11.2025

Иванова Кира Факел с победой)) Букмекеры как всегда в шоке...)))) 1-0 Пуси.)) Ну а без шуток, соколята вредная команда, тем лучше отправить их на возрождение в Золото второй лиги)) И разумеется они играли на 200 % своих сил против Воронежа, но надо таким командам забивать два-три гола. Но это Лучшая лига мира лига)) 16.11.2025

Smash. Игру не смотрел, только моменты. Факел сделал то что должно. На этом стадионе лучше не играть днем, солнце прямо в глаза по тайму каждой из команд критично влияет на игру. 16.11.2025

Врн36 Да и ещё Билайди с лидерством в гонке бомбардиров, а Факел с первым местом 16.11.2025

Врн36 Факел и всех воронежских болельщиков, с заслуженной и довольно таки лёгкой победой. Сил потратили ровно столько, скольколько понадобилось. 16.11.2025

Вадим Непобедим Невразумительная игра. Мяч летал по небесам. Сокол большие мастера антифутбола. Агрессия и игра в кость. Факелу вместо созидания приходилось ставить на место эту агрессию. Спустили мяч на землю и взяли свои три очка. Ну и с победой и возвращением в единоличные лидеры. 16.11.2025