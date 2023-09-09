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Сегодня, 17:54

«Сокол» и КАМАЗ сыграли вничью в матче первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сокол» дома не смог обыграть КАМАЗ в матче 9-го тура первой лиги — 1:1.

Счет в игре на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Владислав Морозов. На 68-й минуте полузащитник гостей Дамир Таликин сделал счет равным.

«Сокол» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. КАМАЗ находится на шестой строчке (13 очков).

Россия. ФНЛ. 9-й тур
09 сент, 16:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
КАМАЗ

Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Сокол (Саратов)
2
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
7
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
8
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 16:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 1
9.09 17:00
Шинник – Черноморец
 - : -
9.09 18:00
Нефтехимик – Кубань
 - : -
10.09 08:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
10.09 13:30
Енисей – Родина
 - : -
10.09 18:00
Алания – Тюмень
 - : -
10.09 18:00
Ленинградец – Динамо Мх
 - : -
11.09 16:30
Арсенал – Химки
 - : -
11.09 19:30
Торпедо – Акрон
 - : -
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