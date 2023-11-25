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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:54

Дубль Грузнова принес «Кубани» победу над «Соколом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кубань» в гостях обыграла «Сокол» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Дублем за краснодарцев отметился Илья Грузнов. 26-летний форвард забил на 45+1-й и 63-й минутах. Еще одним голом на 47-й минуте отличился Альберт Шарипов.

Единственный мяч хозяев на 28-й минуте забил Никита Козловский.

«Сокол» остался в меньшинстве на 83-й минуте — вторую желтую карточку получил Данил Казанцев.

«Кубань» (20 очков) поднялась из зоны вылета и вышла на 15-е место в ФНЛ. «Сокол» (20) уступает краснодарцам по дополнительным показателям и идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 20-й тур
25 нояб, 14:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:3
Кубань

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Сокол (Саратов)
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