«Сокол» может приобрести форварда «СКА-Хабаровска» Кутового

«Сокол» рассматривает кандидатуру нападающего «СКА-Хабаровска» Максима Кутового в качестве усиления атаки команды, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, 23-летний форвард уже находится на просмотре в саратовском клубе и принимает участие во вторых зимних сборах «Сокола».

Кутовой является воспитанником «Краснодара». Футболист присоединился к «СКА-Хабаровску» в 2023 году. В нынешнем сезоне нападающий провел лишь один матч в составе хабаровской команды и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда со «СКА-Хабаровском» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 125 тысяч евро.