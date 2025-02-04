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Сегодня, 06:52

«Сокол» может приобрести форварда «СКА-Хабаровска» Кутового

Даниил Аршавский
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«Сокол» рассматривает кандидатуру нападающего «СКА-Хабаровска» Максима Кутового в качестве усиления атаки команды, сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, 23-летний форвард уже находится на просмотре в саратовском клубе и принимает участие во вторых зимних сборах «Сокола».

Кутовой является воспитанником «Краснодара». Футболист присоединился к «СКА-Хабаровску» в 2023 году. В нынешнем сезоне нападающий провел лишь один матч в составе хабаровской команды и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда со «СКА-Хабаровском» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 125 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
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