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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 00:13

«Сокол» — «Нефтехимик»: видеообзор матча ФНЛ (Мелбет-Первая лига)

Сергей Разин
корреспондент
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«Сокол» в матче 14-го тура ФНЛ сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2.

За клуб из Саратова забили Артем Молодцов и Данила Ежков. У клуба из Нижнекамска отличились Данил Липовой и Максим Петров.

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Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
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