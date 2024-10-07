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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Сокол» — «Ротор»: смотреть матч первой лиги онлайн

«Сокол» встретится с «Ротором» в 13-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сокол» примет «Ротор» в 13-м туре первой лиги в понедельник, 7 октября. Начало матча в Саратове на стадионе «Локомотив» — в 19.45 по московскому времени.

Трансляция этой игры в прямом эфире доступна в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также смотреть матч можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Ключевые события встречи «Сокол» — «Ротор» появляются в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
07 окт, 19:45. Локомотив (Саратов)
Сокол
Ротор

Матч между этими командами станет последним в 13-м туре первой лиги. После 12 игр у «Сокола» и «Ротора» по 15 очков.

ФК Ротор
ФК Сокол (Саратов)

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