25 октября, 11:00
«Сокол» и «Волга» Ульяновск сыграют в 16-м туре PARI первой лиги в субботу, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове и начнется в 14.00 по московскому времени.
Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Сокол» — «Волга» Ульяновск отслеживайте в матч-центре «СЭ».
После 15 туров первой лиги «Сокол» занимает 16-е место в таблице первой лиги с 11 очками, предыдущим соперником саратовцев был «СКА-Хабаровск» (0:0). У «Волги» — 15 очков и 14-я строчка, в предыдущем туре ульяновцы обыграли «Уфу» (2:0).
Иванова Кира
Бояра тренировал Сокол в 2023-м году, так что имеет право на фото)) А в общем это по приколу конечно и для количества комментариев)):joy::rofl:
25.10.2025
нет
а причем тут Бояринцев, который является главным тренером Ротора))
25.10.2025