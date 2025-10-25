«Сокол» и «Волга» Ульяновск сыграют в 16-м туре PARI первой лиги в субботу, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Сокол» — «Волга» Ульяновск: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть игру в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Сокол» — «Волга» Ульяновск отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.

25 октября, 14:00. Локомотив (Саратов)

После 15 туров первой лиги «Сокол» занимает 16-е место в таблице первой лиги с 11 очками, предыдущим соперником саратовцев был «СКА-Хабаровск» (0:0). У «Волги» — 15 очков и 14-я строчка, в предыдущем туре ульяновцы обыграли «Уфу» (2:0).