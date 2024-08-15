Вратарь «Алании» Солдатенко: «Нас перестали бояться. Надо о себе напомнить»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко заявил, что команда будет играть лучше после возвращения на домашний стадион.

В связи с реконструкцией стадиона «Спартак» во Владикавказе домашние матчи представители Северной Осетии проводят на «Ахмат-Арене» в Грозном.

«Алания» по-прежнему гроза соперников? Думаю, сейчас все стали попроще относиться к нам. Грубо говоря, перестали бояться. Но надо им напомнить, я считаю. Будем стараться. Мы напомним обязательно, когда будем играть дома. Шансов у соперников не будет», — цитирует Солдатенко Legalbet.

Реконструкция владикавказского стадиона началась в 2020 году. По итогам сезона-2023/24 «Алания» заняла 8-е место в первой лиге. В текущем сезоне команда после 5 туров идет на 10-й строчке турнирной таблицы.