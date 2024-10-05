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5 октября, 23:16

Гогниев: «Сейчас я снова полон сил и работаю на полных оборотах в «Алании»

Алина Савинова
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос о том, чем занимался до возвращения во владикавказскую команду.

«Пока был без клуба, я просто много отдыхал. Было очень непривычно, потому что такого счастья давно не было. Сейчас же я снова полон сил и работаю на полных оборотах в «Алании», — цитирует Гогниева Legalbet.

17 сентября 43-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Алании». Ранее он возглавлял команду с июля 2019 по май 2022 года.

После 12 туров «Алания» с 11 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)

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