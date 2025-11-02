«Спартак» Кострома и «Черноморец» встретятся в матче первой лиги

«Спартак» Кострома и «Черноморец встретятся в матче 17-го тура первой лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра будет проходить на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.

02 ноября, 17:00. Арена Химки (Химки)

«Спартак» набрал 30 очков в 17 турах первой лиги (седьмое место), «Черноморец» набрал 17 баллов (12-е место). 17-м туре костромичи сыграли вничью с «Шинником» (2:2), а новороссийцы — с «Челябинском» (0:0).