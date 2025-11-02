Видео
2 ноября, 14:10

«Спартак» (Кострома) — «Черноморец»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Спартак» Кострома и «Черноморец» встретятся в матче первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Спартак» Кострома и «Черноморец встретятся в матче 17-го тура первой лиги в воскресенье, 2 ноября. Игра будет проходить на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома — «Черноморец»: трансляция матча 17-го тура первой лиги (видео онлайн)

С основными событиями и результатом игры «Спартак» Кострома — «Черноморец» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
02 ноября, 17:00. Арена Химки (Химки)
Спартак Кс
3:1
Черноморец

«Спартак» набрал 30 очков в 17 турах первой лиги (седьмое место), «Черноморец» набрал 17 баллов (12-е место). 17-м туре костромичи сыграли вничью с «Шинником» (2:2), а новороссийцы — с «Челябинском» (0:0).

1
ФК Спартак (Кострома)
ФК Черноморец (Новороссийск)
