Лига PARI (ФНЛ). Новости
2 ноября, 19:00

Костромской «Спартак» одержал победу над «Черноморцем»

Алина Савинова

Костромской «Спартак» победил «Черноморец» в матче 17-го тура первой лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Александр Саплинов, забивший с игры и с пенальти. Еще один гол «Спартака» на счету Артура Гарибяна. У гостей автором единственного гола стал Антон Крачковский.

«Спартак» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице. Команда прервала 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. «Черноморец» с 17 баллами идет на 13-й строчке в ФНЛ.

Россия. PARI Первая лига. 17-й тур.
02 ноября, 17:00. Арена Химки (Химки)
Спартак Кс
3:1
Черноморец
1

  • Клизматрон

    У Костромы хорошая команда.Крутой спонсор. И нет стадиона. Пока пасьянс не складывается.

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Первая лига
    ФК Спартак (Кострома)
    ФК Черноморец (Новороссийск)
