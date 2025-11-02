Костромской «Спартак» одержал победу над «Черноморцем»

Костромской «Спартак» победил «Черноморец» в матче 17-го тура первой лиги — 3:1.

У хозяев дубль оформил Александр Саплинов, забивший с игры и с пенальти. Еще один гол «Спартака» на счету Артура Гарибяна. У гостей автором единственного гола стал Антон Крачковский.

«Спартак» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице. Команда прервала 6-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. «Черноморец» с 17 баллами идет на 13-й строчке в ФНЛ.