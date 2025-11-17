Видео
17 ноября, 21:28

«Родина» победила костромской «Спартак» в гостевом матче

Алина Савинова

«Родина» обыграла костромской «Спартак» в гостевом матче 19-го тура Первой лиги — 2:0. Игру приняла «Арена Химки».

Счет на 29-й минуте открыл Артем Максименко, а на 33-й минуте Папе Гуэйе увеличил преимущество своей команды.

«Родина» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 33 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем матче московская команда 23 ноября сыграет в гостях против «Енисея», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Уралом».

Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.
17 ноября, 19:30. Арена Химки (Химки)
Спартак Кс
0:2
Родина
5

  • region76

    Костроме видимо сказали, что в премьер-лигу все равно не допустят. Рвать ж. бесполезно.

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Я же говорил, что напрямую выйдут гордость и Родина. В стыках будут играть Урал и Торпедо. Урал может пройти всех, кроме Динамо и Терека, если туда они попадут. Терек и Динамо не попадут на Торпедо в любом случае. В следующем году Велес попадет напрямую

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    И этот Спартак сдулся.. А жаль.. Больше не за кого болеть..

    17.11.2025

  • Клизматрон

    Заголовок по факту должен быть другим. Родина дома обыграла Спартак Кострома,который был на выезде.

    17.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Такое впечатление что Кострома все силы оставила в Воронеже в предыдущем туре. Сегодня была никакая. Да еще в очередной раз играют дома в Химках. А следом в Урале и снова дома в Химках с Торпедо. Ну а Родина? Новые Химки? Садыгов и Ломакин. На майках у одних был флаг России у других сейчас символичное слово Родина. И больше ничего. Кроме хозяев нет спонсоров.И общий стадион в Химках.

    17.11.2025

    Футбол
    Первая лига
    ФК Родина
    ФК Спартак (Кострома)
