«Родина» победила костромской «Спартак» в гостевом матче

17 ноября, 21:28
«Родина» обыграла костромской «Спартак» в гостевом матче 19-го тура Первой лиги — 2:0. Игру приняла «Арена Химки».
Счет на 29-й минуте открыл Артем Максименко, а на 33-й минуте Папе Гуэйе увеличил преимущество своей команды.
«Родина» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 33 баллами располагается на строчку ниже.
В следующем матче московская команда 23 ноября сыграет в гостях против «Енисея», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Уралом».
region76
Костроме видимо сказали, что в премьер-лигу все равно не допустят. Рвать ж. бесполезно.
17.11.2025
alexb2025personal
Я же говорил, что напрямую выйдут гордость и Родина. В стыках будут играть Урал и Торпедо. Урал может пройти всех, кроме Динамо и Терека, если туда они попадут. Терек и Динамо не попадут на Торпедо в любом случае. В следующем году Велес попадет напрямую
17.11.2025
АндрейЕвгеньевич
И этот Спартак сдулся.. А жаль.. Больше не за кого болеть..
17.11.2025
Клизматрон
Заголовок по факту должен быть другим. Родина дома обыграла Спартак Кострома,который был на выезде.
17.11.2025
Вадим Непобедим
Такое впечатление что Кострома все силы оставила в Воронеже в предыдущем туре. Сегодня была никакая. Да еще в очередной раз играют дома в Химках. А следом в Урале и снова дома в Химках с Торпедо. Ну а Родина? Новые Химки? Садыгов и Ломакин. На майках у одних был флаг России у других сейчас символичное слово Родина. И больше ничего. Кроме хозяев нет спонсоров.И общий стадион в Химках.
17.11.2025