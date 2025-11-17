«Родина» победила костромской «Спартак» в гостевом матче

«Родина» обыграла костромской «Спартак» в гостевом матче 19-го тура Первой лиги — 2:0. Игру приняла «Арена Химки». Счет на 29-й минуте открыл Артем Максименко, а на 33-й минуте Папе Гуэйе увеличил преимущество своей команды. «Родина» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» с 33 баллами располагается на строчку ниже. В следующем матче московская команда 23 ноября сыграет в гостях против «Енисея», а «Спартак» днем ранее на выезде встретится с «Уралом». Россия. PARI Первая лига. 19-й тур.

17 ноября, 19:30. Арена Химки (Химки)

region76 Костроме видимо сказали, что в премьер-лигу все равно не допустят. Рвать ж. бесполезно. 17.11.2025

alexb2025personal Я же говорил, что напрямую выйдут гордость и Родина. В стыках будут играть Урал и Торпедо. Урал может пройти всех, кроме Динамо и Терека, если туда они попадут. Терек и Динамо не попадут на Торпедо в любом случае. В следующем году Велес попадет напрямую 17.11.2025

АндрейЕвгеньевич И этот Спартак сдулся.. А жаль.. Больше не за кого болеть.. 17.11.2025

Клизматрон Заголовок по факту должен быть другим. Родина дома обыграла Спартак Кострома,который был на выезде. 17.11.2025