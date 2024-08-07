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Сегодня, 21:21

«Спартак» может подписать Актюркоглу из «Галатасарая» за 13 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 25-летнего турка 13 миллионов евро, а сам игрок будет получать 3 миллиона евро в год. Еще один миллион евро футболист может получить в качестве бонусов. Переход уже согласован между клубами.

В минувшем сезоне Актюркоглу провел 54 матча, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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