«Спартак» может подписать Актюркоглу из «Галатасарая» за 13 миллионов евро

Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Hurriyet.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 25-летнего турка 13 миллионов евро, а сам игрок будет получать 3 миллиона евро в год. Еще один миллион евро футболист может получить в качестве бонусов. Переход уже согласован между клубами.

В минувшем сезоне Актюркоглу провел 54 матча, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.