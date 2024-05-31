«Спартак» планирует отдать вернувшегося из «Арсенала» полузащитника Лайкина в аренду

Московский «Спартак» готов рассматривать вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, футболист хочет получать больше игровой практики после неудачной аренды в тульском «Арсенале». При этом, есть вероятность, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович предоставит футболисту шанс на летних сборах.

В нынешнем сезоне в активе 21-летнего футболиста десять матчей во всех турнирах без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника «Спартака» в 400 тысяч евро.