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Сегодня, 19:28

«Спартак» планирует отдать вернувшегося из «Арсенала» полузащитника Лайкина в аренду

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Московский «Спартак» готов рассматривать вариант с арендой полузащитника Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, футболист хочет получать больше игровой практики после неудачной аренды в тульском «Арсенале». При этом, есть вероятность, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович предоставит футболисту шанс на летних сборах.

В нынешнем сезоне в активе 21-летнего футболиста десять матчей во всех турнирах без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость воспитанника «Спартака» в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
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