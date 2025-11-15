Sport Baza: cовладельца «Торпедо» Леонида Соболева могут выпустить из-под домашнего ареста на следующей неделе

Сегодня, 15:04
Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев может быть выпущен из под домашнего ареста на следующей неделе, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По информации источника, на заседании суда 14 ноября обвинению было отказано в ходатайстве о продлении домашнего ареста. Это решение должно вступить в силу 18 ноября.
Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судье одного миллиона рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.
Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.
на каждый клуб перезва найдется!
диствитильно все бабушки теперь в гаспрёме и квартиры обратно отжимают
15.11.2025
на каждый клуб перезва найдется!
А что такое? Кто это сделал? Оказывается сочи вместе с букмекерской помойкой обратно в пердив загонять надо и сажать
15.11.2025
Колобок Колобков
Ну вот. Похоже докопаться так и не смогли, а клеветать сам на себя он не стал. В итоге самый продажный судья вынесет оправдательный приговор, но кто вернёт команде законное место в РПЛ ??????????
15.11.2025
Яна Калинина
зачем мне этот словесный понос?
15.11.2025
N V
Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники! Ничего общего с Историей Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, этот псевдоклуб НЕ имеет, ласточку и эмблему при помощи Суда купил, к Истории примазался, ликвидировать этот Сарай навсегда!
15.11.2025
spartsmen
наивная чукотская девочка. лёня, награбивший денежек на "руськой весне" отстегнул пару-тройку ярдов на войну. затем его и брали
15.11.2025
ровнов
А если он окажется не виновен? Кого на кол посадят?
15.11.2025
Marcus Crassus
Получается в прошлом сезоне у клуба был второй бюджет- для судей.:scream::scream::scream:
15.11.2025
Дед33
Рафик неувиноват!
15.11.2025
Роман Морковкин
Ваши слова да богу бы в уши... Но увы, точно не сейчас, а скорее всего и вообще не в этой жизни.
15.11.2025
Яна Калинина
Отпустили,не виноват?а что Торпедо прокатили с РПл?за что?а если подкупали,то чего отпустили?
15.11.2025
Реалист-правдоруб
-Его место займут Митрофанов с Дюковым
15.11.2025
15.11.2025
Врн36
Реальные результаты, без помощи судей мы видим в этом чемпионате
15.11.2025
Millwall82
я так понимаю, у него все н?а?г?р?а?б?л?е?н?н?о?е? нажитое имущество изъяли в пользу кого надо. Куда половина от всего уходит, не знает даже Мишустин, просто "пропадает".
15.11.2025
Marcus Crassus
Что и следовало ожидать.
15.11.2025
spartsmen
Ну а чё, это же не бабушка, стянувшая брикет масла...
15.11.2025
hant64
Похоже, дело разваливается. Через пару месяцев перед Соболевым Следственный комитет РФ извинится, а ещё через пару государь орденом наградит.
15.11.2025