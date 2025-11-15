Видео
Сегодня, 15:04

Sport Baza: cовладельца «Торпедо» Леонида Соболева могут выпустить из-под домашнего ареста на следующей неделе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев может быть выпущен из под домашнего ареста на следующей неделе, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, на заседании суда 14 ноября обвинению было отказано в ходатайстве о продлении домашнего ареста. Это решение должно вступить в силу 18 ноября.

Соболев и гендиректор «Торпедо» Валерий Скородумов являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, руководители московского клуба предлагали судье одного миллиона рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

Перед началом сезона-2025/26 «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ за попытку организации договорных матчей.

Источник: Sport Baza
18

  • на каждый клуб перезва найдется!

    диствитильно все бабушки теперь в гаспрёме и квартиры обратно отжимают

    15.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    А что такое? Кто это сделал? Оказывается сочи вместе с букмекерской помойкой обратно в пердив загонять надо и сажать

    15.11.2025

  • Колобок Колобков

    Ну вот. Похоже докопаться так и не смогли, а клеветать сам на себя он не стал. В итоге самый продажный судья вынесет оправдательный приговор, но кто вернёт команде законное место в РПЛ ??????????

    15.11.2025

  • Яна Калинина

    зачем мне этот словесный понос?

    15.11.2025

  • N V

    Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники! Ничего общего с Историей Легендарного Торпедо и Великого автозавода ЗИЛ, канувшим в Славную Лету, этот псевдоклуб НЕ имеет, ласточку и эмблему при помощи Суда купил, к Истории примазался, ликвидировать этот Сарай навсегда!

    15.11.2025

  • spartsmen

    наивная чукотская девочка. лёня, награбивший денежек на "руськой весне" отстегнул пару-тройку ярдов на войну. затем его и брали

    15.11.2025

  • ровнов

    А если он окажется не виновен? Кого на кол посадят?

    15.11.2025

  • Marcus Crassus

    Получается в прошлом сезоне у клуба был второй бюджет- для судей.:scream::scream::scream:

    15.11.2025

  • Дед33

    Рафик неувиноват!

    15.11.2025

  • Роман Морковкин

    Ваши слова да богу бы в уши... Но увы, точно не сейчас, а скорее всего и вообще не в этой жизни.

    15.11.2025

  • Яна Калинина

    Отпустили,не виноват?а что Торпедо прокатили с РПл?за что?а если подкупали,то чего отпустили?

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    -Его место займут Митрофанов с Дюковым

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    15.11.2025

  • Врн36

    Реальные результаты, без помощи судей мы видим в этом чемпионате

    15.11.2025

  • Millwall82

    я так понимаю, у него все н?а?г?р?а?б?л?е?н?н?о?е? нажитое имущество изъяли в пользу кого надо. Куда половина от всего уходит, не знает даже Мишустин, просто "пропадает".

    15.11.2025

  • Marcus Crassus

    Что и следовало ожидать.

    15.11.2025

  • spartsmen

    Ну а чё, это же не бабушка, стянувшая брикет масла...

    15.11.2025

  • hant64

    Похоже, дело разваливается. Через пару месяцев перед Соболевым Следственный комитет РФ извинится, а ещё через пару государь орденом наградит.

    15.11.2025

    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя