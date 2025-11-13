Котов — о будущем «Факела»: «Зимой нам нужны 3-4 трансфера с прицелом на РПЛ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью «СЭ» рассказал о задачах на зимнее трансферное окно.

— Все понимают, что подбор игроков у «Факела» — один из лучших в ФНЛ. Будет ли он конкурентоспособным в РПЛ? И как с учетом возможного повышения в классе будет выстраиваться зимняя трансферная кампания, а также работа с молодыми игроками?

— Как бы мы ни завершили первую часть сезона, нельзя думать, что молодежь весной будет искусственно получать больше игрового времени. Весенний отрезок — это всегда как отдельный чемпионат. Жесткий, максимально тяжелый и бескомпромиссный. На мой взгляд, зимой нам нужны три-четыре подписания с прицелом на РПЛ. Чтобы эти игроки принесли пользу весной и летом на старте нового сезона уже были адаптированными представителями костяка команды. Плюс летом должны быть подписания футболистов, которые станут конкурентоспособны на уровне РПЛ. Сколько игроков должно прийти [перед следующим чемпионатом] — пока не готов говорить, но новички однозначно нужны.

После 18 туров воронежцы с 39 очками вместе с «Уралом» лидируют в Первой лиге.