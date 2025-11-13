Видео
13 ноября, 16:45

Спортивный директор «Факела» Котов: «Воронеж — самый футбольный город России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в интервью «СЭ» заявил, что считает Воронеж самым футбольным городом России.

— Как вы восприняли вылет «Факела» из РПЛ?

— Это был удар, всегда тяжело признавать поражения. [Испытывал] негативные эмоции, потому что Воронеж достоин Премьер-лиги и заслуживает футбола высокого уровня. Но мы сразу договорились, что мы должны вернуться за год. И руководством региона была поставлена соответствующая задача.

— Представим, что «Факел» возвращается в РПЛ и входит в новый сезон, имея примерно тот же потолок возможностей, что и сейчас. Что мотивирует вас продолжать работу?

— Меня мотивирует мысль, что Воронеж — самый футбольный город страны на данный момент. И я надеюсь, что бюджет клуба на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны. Это необходимо, чтобы мы качественно сделали свою работу. И собрали более конкурентоспособную команду, которая сможет бороться за место в середине таблицы. Пример «Балтики» показывает, что это возможно.

Кирилл Котов рассказал о&nbsp;целях &laquo;Факела&raquo; и&nbsp;итогах первого круга ФНЛ.«Зимой нам нужны 3-4 трансфера с прицелом на РПЛ». Котов — о целях «Факела» и итогах первого круга ФНЛ

После 18 туров воронежцы с 39 очками вместе с «Уралом» лидируют в Первой лиге.

4

  • m_16

    Он ещё и идиот.

    14.11.2025

  • Alan Makoev

    Все было хорошо,до этой фразы..Подумали болельщики Волгограда,Владикавказа,Казани.. и т.д. ))

    13.11.2025

  • Slim Tallers

    Никто и не спорит. Это также верно,как и то,что Спартак4 - народная команда. Аксиома.

    13.11.2025

