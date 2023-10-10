Спортивный директор «Родины» высказался об уходе Парфенова с поста главного тренера

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин прокомментировал уход Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба. Новым главным тренером москвичей стал испанец Франк Артига, ранее возглавлявший вторую команду.

«Клуб признателен Дмитрию Владимировичу за работу, за отношение к делу, к игрокам, к персоналу. Решение о смене тренерского штаба, принятое совместно с Дмитрием Владимировичем, не простое. Иногда обстоятельства вынуждают пойти на перемены.

Он очень переживает за команду и верит, что мы сможем решить поставленные на сезон задачи. Мы будем на связи. Надеюсь, что в скором времени Дмитрий Владимирович получит новый профессиональный вызов. Будем за него болеть. При этом, если после некоторой паузы и решения личных вопросов он будет готов принять предложение о работе в структуре одного из наших проектов, буду очень рад», — приводит слова Зинина пресс-служба клуба.

49-летний Парфенов возглавлял «Родину» с июня 2022 года. Под его руководством команда в сезоне-2022/23 Мелбет-Первой лиги заняла пятое место и завоевала право участвовать в стыковых матчах за попадание в РПЛ. В стыках «Родина» по сумме двух встреч проиграла «Пари НН».

В этом сезоне ФНЛ команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.