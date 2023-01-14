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Сегодня, 19:25

Яровинский: «Не считаю, что Слуцкий своей работой подставил «Рубин». Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о результатах команды при Леониде Слуцком.

«Не считаю ли, что Слуцкий своей работой подставил меня и Сайманова? Нет, не считаю. У нас результат достаточно неплохой. Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ. Нас никто не подставлял.

Не соглашусь, что команда неуверенно играла. Это лига тяжелая, там невозможно ни по кому пройтись катком, и ожидания болельщиков и специалистов, что «Рубин» должен всех скрутить в бараний рог, учитывая, что времени на подготовку было мало и команда новая, это неуважительное отношение к лиге. ФНЛ — не первенство водокачки, где можно выиграть на одной ноге, все бьются», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.

Осенью Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». В сезоне-2021/22 казанская команда под его руководством вылетел из РПЛ, заняв 15-е место.

На данный момент «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rubin-prodolzhaet-borot-sya-za-vy-hod-v-rpl-slutskij-nas-ne-podstavlyal/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
0
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