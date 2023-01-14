Яровинский: «Не считаю, что Слуцкий своей работой подставил «Рубин». Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о результатах команды при Леониде Слуцком.

«Не считаю ли, что Слуцкий своей работой подставил меня и Сайманова? Нет, не считаю. У нас результат достаточно неплохой. Мы продолжаем бороться за выход в РПЛ. Нас никто не подставлял.

Не соглашусь, что команда неуверенно играла. Это лига тяжелая, там невозможно ни по кому пройтись катком, и ожидания болельщиков и специалистов, что «Рубин» должен всех скрутить в бараний рог, учитывая, что времени на подготовку было мало и команда новая, это неуважительное отношение к лиге. ФНЛ — не первенство водокачки, где можно выиграть на одной ноге, все бьются», — приводит «РБ Спорт» слова Яровинского.

Осенью Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина». В сезоне-2021/22 казанская команда под его руководством вылетел из РПЛ, заняв 15-е место.

На данный момент «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.